Senegal'de Yeni Meclis Görevine Başladı

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Senegal'de 17 Kasım genel seçimi sonrası yeni meclis resmen görevine başladı.

PASTEF partisinden milletvekili seçilen Başbakan Ousmane Sonko, bu görevine devam edebilmek için milletvekilliğinden istifa etti.

Meclis Başkanlığına da Sonko'nun yakın ekibinden 41 yaşındaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malick Ndiaye seçildi. Ndiaye, Senegal'in en genç Meclis Başkanı oldu.

Ndiaye'den boşalan koltuğa Çalışma ve İstihdam Bakanı Yancoba Dieme, Dieme'den boşalan koltuğa da Abass Fall atandı.

Senegal'de 17 Kasım'daki genel seçimde Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Sonko'nun partisi PASTEF, 165 sandalyeli meclise 130 vekil göndermişti.