Senegal'in yeni Cumhurbaşkanı Ousmane Sonko'yu başbakan olarak atadı

Senegal'in yeni Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, muhalif lider Ousmane Sonko'yu başbakan olarak atadı.
Cumhurbaşkanlığı sarayından yapılan açıklamada, Sonko'nun başbakan olarak atandığı duyuruldu.
24 Mart'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Faye, 2 Nisan'da yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
-Seçime 10 gün kala hapisten çıktı, Afrika'nın en genç lideri oldu
Muhalif lider Ousmane Sonko'nun aldığı bir ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası, cumhurbaşkanı seçimine Sonko'nun yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.
Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta serbest kalmıştı.
Siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı.
44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil, Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını almış oldu.
Faye, aynı zamanda Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçti.
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İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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