Senegal, Irak'ı 5-0 ile Geçti - Son Dakika
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Senegal, Irak'ı 5-0 ile Geçti

27.06.2026 02:00
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Senegal, Dünya Kupası'nda Irak'ı 5-0 yendi ve en iyi üçüncüler arasına girme şansını korudu.

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçında Senegal, Irak'ı 5-0 mağlup etti. Puanını 3'e yükselten Afrika temsilcisi, grubu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura çıkma şansını korudu.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal ile Irak karşı karşıya geldi. Toronto'daki BMO Field Stadı'nda oynanan mücadeleyi Senegal 5-0 kazandı.

Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alan Senegal, puanını 3'e yükseltti ve grubu üçüncü sırada tamamladı.

Afrika temsilcisinin, en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna yükselme şansı bulunuyor.

Irak ise gruptaki üç maçını da kaybederek turnuvaya puansız veda etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Senegal, Irak'ı 5-0 ile Geçti - Son Dakika

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