Senegal Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ba, TİKA'nın desteklediği el sanatları merkezini gezdi

Senegal Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanı Amadou Ba, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek verdiği Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Afrika Kültür Evi Projesi" kapsamında TİKA'nın ekipman desteğinde bulunduğu ve atölyelerini yenilediği merkezi gezen Ba'ya Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TİKA Dakar Koordinatörü Tanju Polat ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Muhammed Yusuf Deniz eşlik etti.

Merkezdeki atölyeleri gezerek kursiyerler ve çalışanlardan bilgi alan Ba, el sanatlarının geliştirilmesi konusunda Senegal'e verdikleri destek için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

El Sanatları Eğitim Merkezi'nin TİKA desteğiyle hazırlanan yeni atölyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile dönemin Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao tarafından Temmuz 2024'te törenle açılmıştı.

Törende atölyelerde kullanılmak üzere TİKA tarafından sağlanan ekipmanlar da teslim edilmişti.