Senegal Yeni Hükümeti Kuruldu

02.06.2026 02:47
Senegal'de Başbakan Lo liderliğinde yeni kabine oluşturuldu, eski ve teknokrat isimler yer aldı.

Senegal'de Başbakan Ahmadou Al Aminou Lo, 26 bakan ve 4 devlet sekreterinden oluşan yeni hükümeti kurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni kabinede önceki hükümette görev yapan bazı isimler yerlerini korurken, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde görev almış bazı isimler ile çok sayıda teknokrat da hükümete dahil edildi.

Yeni hükümette, eski Kara ve Hava Ulaştırması Bakanı Yankhoba Dieme, Silahlı Kuvvetler Bakanlığına getirildi. Eski Maliye ve Bütçe Bakanı Cheikh Diba ise Ekonomi, Maliye ve Plan Bakanı olarak görev yapacak.

Macky Sall döneminde Enerji ve Petrol Bakanlığı yapan Mouhamadou Makhtar Cisse, İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı olarak kabinede yer aldı. Cheikh Niang ise Dışişleri Bakanlığı görevini korudu.

Adalet Bakanlığına avukat Moussa Sarr atanırken, Marie-Angelique Mame Selbe Diouf Aile, Sosyal Eylem ve Dayanışma Bakanı oldu.

Çevre Bakanlığı görevini yürüten Abdourahmane Diouf, Enerji ve Petrol Bakanlığına atanırken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop, Hidrolik ve Kanalizasyon Bakanı Cheikh Tidiane Dieye ile Milli Eğitim Bakanı Moustapha Mamba Guirassy görevini koruyan isimler arasında yer aldı.

İletişim ve Kurumlarla İlişkiler Bakanı ile Hükümet Sözcülüğü görevine de Bakary Sarr atandı.

Başbakan Ousmane Sonko, Nisan 2024'te atandığı görevinden 22 Mayıs'ta alınmış, yerine 25 Mayıs'ta teknokrat Ahmadou Al Aminou Lo getirilmişti.

Sonko'nun görevden alınmasının ardından Meclis Başkanı El Malick Ndiaye de görevinden ayrılmış, 26 Mayıs'ta yapılan oylamada Sonko meclis başkanlığına seçilmişti.

Faye-Sonko ittifakının sonu

Sonko'nun liderlik ettiği Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisinden (PASTEF) Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile Sonko arasında, bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

Sonko, muhalif bir lider olduğu dönemde, dönemin Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş ve yerine en yakın arkadaşı Faye'yi aday göstermişti.

Sonko'nun destekçileri, kamuoyu tarafından pek tanınmayan, arka planda bir isim olan Faye'nin etrafında birleşerek onu Mart 2024'te düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımıştı.

Faye de Sonko'yu başbakan olarak atamış ancak iki yakın dostun arasında geçen sene ayyuka çıkan fikir ayrılıkları giderek derinleşmeye devam etmişti.

Kaynak: AA

Politika, Senegal, Ekonomi, Kabine, Güncel, Dünya, Son Dakika

