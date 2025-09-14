Sepsis, Sessiz Bir Tehdit

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Sepsis, görünmez bir düşman. Onu yenmenin yolu, hem bireylerin bilinçlenmesi hem de sağlık politikalarının bilime dayalı olarak güçlendirilmesinden geçiyor. Dünya Sepsis Günü, bize bu sessiz tehdidi görmezden gelmememiz gerektiğini hatırlatıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsisin aslında bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona aşırı ve kontrolsüz yanıt vermesiyle gelişen hayati bir tablo olduğunu, her yıl milyonlarca insanı etkileyen, milyonlarcasının da ölümüne yol açan bu hastalığın, kalp krizi ve felç kadar sık görülmesine rağmen toplumda yeterince bilinmediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sepsisin, tüm dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret eden Şahbaz, "Sepsis yalnızca bireylerin değil, toplumların sağlığını da tehdit eder. En savunmasızlarımızı yani bebekleri, yaşlıları ve hastaları daha çok etkilemektedir. Erken tanı konmadığında yoğun bakım ihtiyacı doğurur, uzun süreli hastanede yatışlara yol açar. Bu durum sağlık sistemlerinin yükünü artırır, ailelere hem maddi hem de manevi ağır bir yük bindirir. Sepsisten kurtulan birçok hastada kalıcı organ hasarı, iş gücü kaybı ve yaşam kalitesinde ciddi düşüşler görülür. Yani sepsis, bir enfeksiyon hastalığı olmaktan çok, toplumsal refahı ve ekonomiyi de etkileyen sessiz bir krizdir" ifadelerini kullandı.

"Her yıl yaklaşık 5 milyon ölümün antibiyotik direnciyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor"

Sepsis tedavisinde en etkili tedavi aracı antibiyotiklerin gereksiz ve kontrolsüz kullanımının, bakterilerin direnç geliştirmesine yol açtığını vurgulayan Şahbaz, bunun da sepsis vakalarında tedavi seçeneklerini daralttığına ve ölüm riskini kat kat artırdığına işaret etti.

Şahbaz, dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 milyon ölümün, antibiyotik direnciyle bağlantılı olduğunun tahmin edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer antibiyotik direncini durduramazsak, yakın gelecekte basit bir idrar yolu enfeksiyonu bile sepsise dönüşüp ölümcül hale gelebilir. Sepsisin erken tanısı hayat kurtarır. Yüksek ateş, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, hızlı nabız gibi belirtiler önemsenmeli. Antibiyotikler yalnızca hekim reçetesiyle ve doğru dozda kullanılmalı.

Erken tanı için laboratuvar altyapısı, hızlı tanı testleri ve eğitimli sağlık çalışanları şart. Temizlik, aşılanma ve enfeksiyon kontrol önlemleri sepsisi önlemede en güçlü kalkanlardır. Sepsis, görünmez bir düşman. Onu yenmenin yolu, hem bireylerin bilinçlenmesi hem de sağlık politikalarının bilime dayalı olarak güçlendirilmesinden geçiyor. Dünya Sepsis Günü, bize bu sessiz tehdidi görmezden gelmememiz gerektiğini hatırlatıyor."