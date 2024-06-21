Sera Gölü'nde deniz bisikleti yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sera Gölü'nde deniz bisikleti yoğunluğu

Geçen sene yaz mevsiminde deniz bisikletlerine yasak getirilirken, yeni turizm sezonunda göldeki bisiklet yoğunluğu dikkat çekiyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yer alan Sera Gölü, Arap turistlerin gözdesi olurken, gölde deniz bisikletleriyle gezen turistler eğlenceli vakit geçiriyor. Geçen sene alınan kararla göldeki deniz bisikletlerine yasak getirilirken, yeni turizm sezonda deniz bisikletlerine yoğun ilgi dikkat çekiyor. Sera Gölü, ziyaretçilerine tabiatla iç içe vakit geçirme, gölde deniz bisikleti ile gezinti ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor. Göl üzerinde doğayla iç içe deniz bisikletleriyle yapılan tur ise Arap turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

21.06.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sera Gölü'nde deniz bisikleti yoğunluğu

Geçen sene yaz mevsiminde deniz bisikletlerine yasak getirilirken, yeni turizm sezonunda göldeki bisiklet yoğunluğu dikkat çekiyor

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde yeşil bir vadinin içinde yer alan Sera Gölü, Arap turistlerin gözdesi olurken, gölde deniz bisikletleriyle gezen turistler eğlenceli vakit geçiriyor.

Geçen sene Temmuz ayında alınan kararla göldeki deniz bisikletlerine yasak getirilirken yeni turizm sezonda deniz bisikletlerine yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Akçaabat ilçesindeki Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından yamaçlardan kopan büyük kayaların Sera Deresi'nin önünü kapamasıyla oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ile ilgi çekiyor. Sera Gölü, ziyaretçilerine tabiatla iç içe vakit geçirme, gölde deniz bisikleti ile gezinti ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

İklimi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgenin çekim merkezlerinin başında Sera Gölü gelirken, göl üzerinde doğayla iç içe deniz bisikletleriyle yapılan tur ise Arap turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Sera Gölünü ilk kez görmenin heyecanını yaşadığını belirten Hüseyin Kurultay, " İstanbul'dan geliyoruz. Buraya ilk kez geldim. Gayet güzel doğal, sakin bir yer. Genelde insan yoğunluğu ve gölde gezinti bisikletleri daha çok göze batıyor. Açıkçası bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum gayet güzel serin. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Trabzonluyum ama maalesef Sera Gölü'ne ilk kez geliyorum" dedi.

Trabzonlu olmasına rağmen Sera Gölü'ne ilk kez geldiğini belirten 65 yaşındaki Yaşar Öksüz de, "Ofluyum 65 yaşındayım buraya ilk kez geliyorum güzel bir yer. Çocuklar sağ olsun internetten bakıp bizi buraya getirdi. Bundan sonra fırsatım olduğu sürece gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Akçaabat, Trabzon, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sera Gölü'nde deniz bisikleti yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 13:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sera Gölü'nde deniz bisikleti yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement