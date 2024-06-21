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Sera Gölü'nde deniz bisikleti yoğunluğu

Geçen sene yaz mevsiminde deniz bisikletlerine yasak getirilirken, yeni turizm sezonunda göldeki bisiklet yoğunluğu dikkat çekiyor

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde yeşil bir vadinin içinde yer alan Sera Gölü, Arap turistlerin gözdesi olurken, gölde deniz bisikletleriyle gezen turistler eğlenceli vakit geçiriyor.

Geçen sene Temmuz ayında alınan kararla göldeki deniz bisikletlerine yasak getirilirken yeni turizm sezonda deniz bisikletlerine yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Akçaabat ilçesindeki Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından yamaçlardan kopan büyük kayaların Sera Deresi'nin önünü kapamasıyla oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ile ilgi çekiyor. Sera Gölü, ziyaretçilerine tabiatla iç içe vakit geçirme, gölde deniz bisikleti ile gezinti ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

İklimi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgenin çekim merkezlerinin başında Sera Gölü gelirken, göl üzerinde doğayla iç içe deniz bisikletleriyle yapılan tur ise Arap turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Sera Gölünü ilk kez görmenin heyecanını yaşadığını belirten Hüseyin Kurultay, " İstanbul'dan geliyoruz. Buraya ilk kez geldim. Gayet güzel doğal, sakin bir yer. Genelde insan yoğunluğu ve gölde gezinti bisikletleri daha çok göze batıyor. Açıkçası bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum gayet güzel serin. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Trabzonluyum ama maalesef Sera Gölü'ne ilk kez geliyorum" dedi.

Trabzonlu olmasına rağmen Sera Gölü'ne ilk kez geldiğini belirten 65 yaşındaki Yaşar Öksüz de, "Ofluyum 65 yaşındayım buraya ilk kez geliyorum güzel bir yer. Çocuklar sağ olsun internetten bakıp bizi buraya getirdi. Bundan sonra fırsatım olduğu sürece gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.