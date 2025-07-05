Şerafettin Kaya'nın Yeni Filmi Gösterimde - Son Dakika
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Şerafettin Kaya'nın Yeni Filmi Gösterimde

05.07.2025 22:18
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Kaya'nın yönettiği 'Ben İyi Biri Olmadan Önce' filmi, Atlas 1948'de özel gösterimle tanıtıldı.

Yönetmen, oyuncu ve senarist Şerafettin Kaya'nın senaryosunu yazıp yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filminin özel gösterimi, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, filmin oyuncularının ve teknik ekibinin yanı sıra kültür sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Paris'te düzenlenen Uluslararası Paris Play Film Festivali'nde "En İyi Sinema Filmi" ödülüne layık görülen filmin yönetmenliğinin yanı sıra senaryo yazarlığını ve başrolünü de Şerafettin Kaya üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Çağçağ, Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, Ali Konuk, Ayhan Taş, Ersin Kalkan, Murat Muslu, İslam Çamyar, Hacer Aslan, Burcu Karadağ ve Gül Gülsün Yıldız yer aldı.

Görüntü yönetmenliğini Sedat Şahin'in yaptığı filmin müzikleri ise Ali Kaan Uysal imzası taşıyor.

"Pandemi döneminde üretilen bütün sanat eserlerini yetim çocuklar olarak görüyorum"

Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan Kaya, filmin çekimlerini 2019'da yaptıklarını, post prodüksiyon sürecinin ise Mayıs 2020'de tamamlandığını belirterek, Kovid-19 salgını dönemine denk geldiğinden sadece festivallerde karşılığını bulduğunu söyledi.

Kaya, filmin sıradan insanların içinde barındırdığı cevherleri, tutkuları anlattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıradan insanlara dokunduğunuzda onların nasıl değiştiğini anlatan bir film. Sokaklarda yatan bir adamın hikayesini anlatmaya çalıştım. O adamın zamane dervişine dönmesini, sıradan insanların onu nasıl gördüğünü göstermeye çalıştım. Maalesef pandemi zamanına denk geldi. Belki de o yüzden filmi, sanki geçen yaz çekmişim gibi hissediyorum. Pandemi döneminde üretilen bütün sanat eserlerini yetim çocuklar olarak görüyorum."

Sinemanın kendini yenilemesi gerektiğine inandığını ifade eden Kaya, "Sinema, seyircisini hafife almayacak. Benim gördüğüm şey o. Artık seyirci sinemadaki repliklerin önünde, replikler kurabilir bir hale geldi. Türkiye'deki sinema seyircisi artık eskisi gibi değil. Belki hala seyirciye kendi sırça köşklerimizden bakıyoruz. Seyircinin her şeye güleceğini sanıyoruz ama artık öyle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Şerafettin Kaya, özel gösterim yapma amacının filmin görünürlüğünü artırmak olduğunu dile getirerek, filmin hem dijital platformlar hem de televizyonda gösterimiyle daha geniş kitlelere ulaşmasını arzu ettiğini sözlerine ekledi.

"Ben İyi Biri Olmadan Önce" filmi, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da iyi biri olarak kalmaya çalışan bir insanın mücadelesini konu ediniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şerafettin Kaya'nın Yeni Filmi Gösterimde - Son Dakika

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