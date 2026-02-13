Seray Şahiner, Son Romanını Doğduğu Şehir Bursa'da Anlattı - Son Dakika
Seray Şahiner, Son Romanını Doğduğu Şehir Bursa'da Anlattı

13.02.2026 10:08  Güncelleme: 11:12
Ödüllü yazar Seray Şahiner, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Koza Buluşmaları'nda son romanı 'Vatan Millet Samatya'yı tanıttı. Göç, medya ve aile temalarının ele alındığı söyleşide mizahın önemine değindi.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Koza Buluşmaları'nın konuğu olan ödüllü yazar Seray Şahiner, son romanı "Vatan Millet Samatya"nın arka planını okurlarıyla paylaştı. Göç, medya ve aile kavramlarının ele alındığı söyleşide Şahiner, mizahın hem bir silah hem de ateşkes olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Koza Buluşmaları, edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Koza Kütüphane'de gerçekleşen ve Hakan Akdoğan'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşinin bu ayki konuğu, çağdaş Türk edebiyatının sevilen kalemlerinden Seray Şahiner oldu. "Suskunluğun Aile Albümü: Vatan Millet Samatya" başlıklı etkinlikte Şahiner, edebiyata bakış açısını, yazarlık serüvenini ve son romanının ortaya çıkış hikayesini anlattı. Söyleşiyi, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Furkan Yavuz ve çok sayıda edebiyatsever ilgiyle takip etti.

"Karakterin yolculuğu hep başladığı yere döner"

Konuşmasına Bursa ile olan kişisel bağına değinerek başlayan Seray Şahiner, 41 yıl önce Zübeyde Hanım Doğumevi'nde dünyaya geldiğini hatırlattı. Doğduğu kente bir yazar olarak gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Şahiner, çocukluğuna dair bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Karakterin yolculuğu hep başladığı yere döner. Dönerken de bir şeyler öğrenmiş oluyor. Annem yıllarca bana doğduğum hastanenin ilk çocuğu olduğumu, ayak izimin alınıp duvara asıldığını anlattı. Hatta 'Bu insanlık için küçük, dünya için büyük bir adım' denildiğine inandırdı. 13 yaşında bunun, çocuğun kendini önemsemesi için yapılmış bir şaka olduğunu öğrendim. Ancak o yaşa kadar bu his bana iyi gelmişti."

Son kitabı Vatan Millet Samatya üzerinden Türkiye'nin yakın tarihine, göç olgusuna ve değişen toplumsal yapıya değinen Şahiner, romanın 1970'lerden 1993'e uzanan bir İstanbul anlatısı olduğunu ifade etti. Şahiner, kitaptaki karakterlerin yaratım sürecinde dönemin siyasi atmosferinden ve medyasından beslendiğini vurguladı.

Yazım dilindeki mizah unsurlarına da değinen Şahiner, mizahı zorluklarla baş etmede bir savunma mekanizması olarak gördüğünü belirtti. Mutsuzluk propagandasının çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Şahiner, "Mizah hem silah hem ateşkes. Kriz anlarında gülmek zorunda kalıyoruz. Çok neşeli olduğumuz için değil, bazen öfkeli olduğumuz için bunu yapıyoruz. O biat edilmiş kasvet hali insanı içten içe örseliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilik geçmişinin romanlarındaki diyalog yapısını güçlendirdiğini belirten Şahiner, insanların doğal konuşma ritmini yakalamak için yaptığı gözlemleri aktardı. Röportajlarında insanların nerede duraksadığını, nerede bağlaç kullandığını analiz ettiğini söyleyen yazar, "Karakter benden ne kadar uzaksa, o kadar iyi bir yazara dönüşüyorum. Onları konuştururken bildiklerimi sadece benim bilmem, karakterlere büyük laflar ettirmemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Seray Şahiner'e, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Furkan Yavuz günün anısına hediye verdi. Yazar Şahiner, okurları için kitaplarını da imzaladı.

Kaynak: ANKA

