Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdar Kaşıkçılar Bursa'da Gezek Akşamında

21.04.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçısı Serdar Kaşıkçılar, Bursa'nın geleneksel gezek akşamında sahne aldı.

TRT İstanbul Radyosu emekli ses sanatçısı ve koro şefi Serdar Kaşıkçılar, Bursa'nın 650 yıllık geleneği gezek akşamına konuk oldu.

Elazığ'da "kürsübaşı sohbeti", Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da "sıra gecesi", Erzincan'da "velime geceleri", Manisa'da "oturma geceleri" olarak adlandırılan sohbet gecelerinin bir örneği de Bursa'da "gezek" adıyla asırlardır düzenleniyor.

Bu kültürün temsilcilerinden Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlediği gezek akşamında sanatçı Serdar Kaşıkçılar'ı ağırladı.

İlk bölümünde fasıl ve sohbet yapılan gecenin ikinci bölümünde derneğin yönetim kurulu üyelerinden Ayhan Korgavuş'un moderatörlüğünde Kaçıkçılar ile gezek kültürü hakkında söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından Kaşıkçılar misafirlere hem ud çaldı, hem de sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi.

Gecenin sonunda adet gereği oyun havasıyla kapatılan gezek akşamına katılan Kaşıkçılar'a gecenin anısına plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Misafir, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Bursa, Trt, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 23:58:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.