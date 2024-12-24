Serdar Ortaç Yasadışı Bahis Davasında Yargılanıyor - Son Dakika
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Serdar Ortaç Yasadışı Bahis Davasında Yargılanıyor

Serdar Ortaç Yasadışı Bahis Davasında Yargılanıyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkemede bulunacak. Davada tanık olarak Mehmet Ali Erbil de dinlenecek.

24.12.2024 11:09  Güncelleme: 12:12
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ŞARKICI Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada Mehmet Ali Erbil de tanık olarak dinlenecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serdar Ortaç Yasadışı Bahis Davasında Yargılanıyor - Son Dakika

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