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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, esnafla bir araya geldi - Son Dakika
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, esnafla bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, esnafla bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Alemdar, esnafa dayanışma ve paylaşım ruhuyla yaklaştıklarını belirterek, pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntılara karşı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bugün de esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu ile partililer ve berber esnafı katıldı.

02.02.2024 12:41
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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, esnafla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Alemdar, esnafa her zaman dayanışma ve paylaşım ruhuyla yaklaştıklarını söyledi.

Pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntılara karşı çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Alemdar, dün olduğu gibi bugün de esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Alemdar, sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayarak, "Burada muazzam bir dayanışma var. Şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarında bu dayanışmayı görüyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü bizler omuz omuza olduğumuz sürece var olacağız. Bünyenizde yakaladığınız bu dengeye, bizler de kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla iştirak ederek, aramızdaki kardeşliği pekiştireceğiz. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Bizlere göstermiş olduğunuz nazik misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu ile partililer ve berber esnafı katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, esnafla bir araya geldi - Son Dakika
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