Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla bir araya geldi.
Seçim çalışmaları kapsamında Erenler Hacıoğlu Mahallesi'nde düzenlenen kahvehane toplantısına katılan Alemdar, mahalle sakinleriyle sohbet etti.
Alemdar, burada yaptığı konuşmada, komşuluğun, iç içe olmanın huzurunu, nitelikli hizmet anlayışıyla taçlandırmak istediğini belirtti.
Kentle ilgili tüm kararları birlikte alacaklarını, sorunlara sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla yaklaşacaklarını vurgulayan Alemdar, şunları söyledi:
"Çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren 16 ilçemizin tamamını ziyaret ettik. Hemşehri hukukunu canlı tutmak adına tüm vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Siz kıymetli Hacıoğlu eşrafını ziyarete geldik. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; mahallelerimiz ve kahvehanelerimiz bizim kültürümüzün en köklü yapılarından biridir. Komşuluğun, iç içe olmanın vermiş olduğu bu huzuru, bizler de nitelikli hizmet anlayışıyla taçlandırmak istiyoruz. Bu noktada elbette siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği yadsınamaz. Şehrimizle ilgili alacağımız tüm kararların sizlerle birlikte alınacak olması, bizlerin çalışma heyecanını şimdiden artırmaktadır."
Alemdar, yenilikçi ve sürdürülebilir belediyecilik hedeflediklerine işaret ederek, Sakarya'nın sanayiden tarıma, istihdamdan konuta her alanda gelişim sağladığını, bu gelişimin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini bildirdi.
Kentin altyapı, üstyapı ve trafik sorunu başta olmak üzere, çözüm bekleyen tüm sorunlarına sürdürülebilir ve yenilikçi bir belediye anlayışıyla çözüm üreteceklerini aktaran Alemdar, "Sakarya'mız çok güzel bir şehir. Bizim şehrimizde samimiyet var, kucaklaşma var, vefa var. Hiçbir zaman samimiyeti ve tevazuyu elden bırakmadık. Sizler de her zaman yanımızda oldunuz. İnşallah önümüzde dönemde mahallelerimizde muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek, sizlerin sorunlarına karşı en doğru çalışmayı gerçekleştireceğiz. Böylesine sıcak bir karşılama için siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyarette vatandaşların sorularını da yanıtlayan Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı ve MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer eşlik etti.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?