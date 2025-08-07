Serdivan\'da Bahçe Mobilyaları Dükkanına Kurşunlama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahçe mobilyaları satan iş yeri kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bahçe mobilyaları satan iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Sabah iş yerini açmaya geldiklerinde durumu fark eden çalışanlar, polise haber verdi.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri zarar gördü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.