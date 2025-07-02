Serdivan'da Fabrika Tavanı Çöktü

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde fabrikanın tavanında meydana gelen çökmede 3 kişi hafif yaralandı.
Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Kanalboyu mevkisindeki oto tekstil fabrikasında, saat 14.00 sıralarında tavanda çökme oldu. 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Ahmet ERDEM (SERDİVAN), (Sakarya),
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