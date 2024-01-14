Serdivan\'da Mobilya İş Yerinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, mobilyacılar çarşısındaki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda H.K'ya ait koltuk üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

Çalışanlar ve çevredekiler, iş yerindeki bazı eşyaları dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahale ederek söndürdüğü yangın hasara yol açtı.