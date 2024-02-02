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Serdivan'da Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Serdivan'da Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Serdivan\'da Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan olayda, Ü.D isimli şüpheli, kız arkadaşı Sevda T. ile tartıştıktan sonra silahla ateş ederek öldürdü. Zanlı, polise teslim olduktan sonra kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sevda T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

02.02.2024 18:16
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D (40), kız arkadaşı Sevda T. (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.

Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevda T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Ü.D, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Serdivan'da Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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