Serdivan\'da Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D (40), kız arkadaşı Sevda T. (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.
Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etti.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevda T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Ü.D, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › Serdivan'da Tartıştığı Kız Arkadaşını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?