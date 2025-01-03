Serdivan'da Yalnız Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Serdivan'da Yalnız Kadın Ölü Bulundu

Serdivan\'da Yalnız Kadın Ölü Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yalnız yaşayan 47 yaşındaki S.B. evinde ölü bulundu.

03.01.2025 21:16
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi 202 No'lu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan S.B'den (47) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi.

S.B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Acil Servis, Serdivan, 3-sayfa, sakarya, Güncel, Yaşam, Polis, Son Dakika

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