Serdivan Gölpark'ta Bakımsızlık Tepkisi

Doğa harikası bakımsızlığa terk edildi

SAKARYA - Sakarya'da Serdivan Belediyesi sorumluluğunda bulunan Serdivan Gölpark'ta, bakımsızlık sebebiyle vatandaşların tepkisini çekiyor. Kuş cıvıltıları ve doğayla iç içe atmosferiyle bilinen park, son dönemde adeta terk edilmiş durumda. Bir vatandaş cep telefonu ile kaydettiği görüntüler ile parktaki bakımsızlığı gözler önüne serdi.

Yaz aylarında yeri ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Serdivan Gölpark'ta özellikle hafta sonları çocuklu ailelerin yoğun ilgisi gözlemlenirken, bakım eksikliği sebebiyle hem hijyen hem de güvenlik açısından ciddi sorunlar yaşanıyor. Kuş cıvıltıları ve doğayla iç içe atmosferiyle bilinen park, son dönemde adeta terk edilmiş durumda.

Tuvaletlerde hijyen alarmı

Park içerisinde yer alan umumi tuvaletlerde yoğun kirlilik, örümcek ağları ve bozuk kapı kolları dikkat çekerken, hijyen yetersizliği sebebiyle özellikle çocuklu aileler büyük sıkıntı yaşıyor. Parkın zeminindeki mermerler ile merdivenlerin kırık olması bakımsızlığı gözler önüne sererken açıkta bırakılan rögar kapağı ise tehlike arz ediyor. Bu durum parkı ziyaret eden birçok vatandaş için tedirginlik oluşturuyor.

Tepki gösterdi

Parkı ziyarete gelen vatandaşlar, belediye yetkililerinden Gölpark'taki bakımsızlığın sona erdirilmesini ve gerekli onarım ile temizlik çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep etti. Tuvaletlerdeki bakımsızlığı ve bozuk parçaları cep telefonuyla kayda alan bir kişi, "Gölpark Serdivan Belediyesi tesisleri, kapı kolu çalışmıyor, asma kilit çalışmıyor. Kapıya dayalı taşları vatandaşlar koymamış olsa her şey ortada açık. Vatandaşa hizmet etmiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.