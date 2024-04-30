Serebral Palsili Genç Kız Yüzmeyle Yürüme Yetisini Kazandı - Son Dakika
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Serebral Palsili Genç Kız Yüzmeyle Yürüme Yetisini Kazandı

Serebral Palsili Genç Kız Yüzmeyle Yürüme Yetisini Kazandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki serebral palsili Gamze Avcı, fizik tedavi ve yüzme sayesinde yürüme yetisini kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı antrenörler eşliğinde çalışan Gamze, yüzmeyle ayakta durma ve adım atma gibi fiziksel becerilerini geliştirdi. Baba Tunç Avcı, Gamze'nin doğumundan sonra yoğun tedavi süreçleri yaşadıklarını belirtti ve diğer ailelere çocuklarını bırakmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Antrenör Hüseyin Sarı ise Gamze'nin hedeflerinin henüz bitmediğini ve antrenmanlara devam edeceklerini söyledi. Sürmene Gençlik ve Spor İlçe Müdür Kağan Seymen ise Gamze'nin ilerlemesinin gurur verici olduğunu ve ailenin büyük bir gayret sarf ettiğini ifade etti.

30.04.2024 11:10
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Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki serebral palsili (beyin felci) Gamze Avcı, fizik tedavinin yanı sıra yüzmeyle yürüme yetisini kazandı.

Doğum sırasında nefessiz kalma sonucu serebral palsili olarak dünyaya gelen Gamze, doktor tavsiyesiyle 10 yaşında yüzmeyle tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı antrenörler eşliğinde 4 yıldır Sürmene İlyas Kılıç Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan Gamze, yüzmeyle ayakta durma, adım atma gibi fiziksel becerilerini geliştirdi.

Spora başladığında tesise tekerlekli sandalyeyle gelen 14 yaşındaki Gamze, artık destekle yürüyebiliyor.

Baba Tunç Avcı, AA muhabirine, Gamze'nin doğumundan sonra çok yoğun nörolojik ve ortopedik tedavi süreçleri yaşadıklarını söyledi.

Kızının 4 yıl önce hastalıkla bağlantılı bir sorun nedeniyle bacağından ameliyat edildiğini, doktorunun kendilerine havuz tedavisini önerdiğini belirten Avcı, Gamze'yi haftada 3 gün fizik tedaviye, bu günlerde 2-3 saat de havuza getirdiklerini ifade etti.

Avcı, "İmkanlarımız dahilinde ameliyattan sonra yoğun fizik tedavi ve havuz programı ile bayağı ilerleme kaydettik. Önceden hiç ayaklarının üzerinde duramıyordu, şimdi ise sadece parmağımdan destek alarak kendi başına ayakta durabiliyor, yürüyebiliyor. Parmağımdan sadece dengesini sağlıyor." dedi.

Kendileriyle benzer durumda aileler olduğunu hatırlatan Avcı, "Ben elimden gelen ne var ise onu yapmaya çalıştım. Fizik tedavisini, havuzunu, özel ilgisini yerine getirdim. Ailelere tavsiyem, çocuklarını bırakmamaları." diye konuştu.

"Burada Gamze gibi 30'a yakın sporcumuz var"

Antrenör Hüseyin Sarı da Gamze ile 2 senedir çalıştıklarını, son 8 ayda büyük ilerleme kaydettiklerini anlattı.

Gamze'nin 4 yıl önce babasıyla ilk geldiğinde havuza kucakta girdiğini aktaran Sarı, "Şimdiyse elimize tutarak yürümeye başladı. Yürüyerek suya girebiliyor. 50 metre serbest, 50 metre sırtta durmadan yüzebiliyor. Küçük havuzumuzda yürümesine devam ediyor." dedi.

Sarı, Gamze'nin hedeflerinin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Tek başına dışarıda yürüyebilecek, tek başına gezmeye gidebilecek seviyeye gelene kadar Gamze ile antrenmanlarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ailesinin Gamze'ye desteğinin büyük olduğuna dikkati çeken Sarı, "Babası sabahları fizik tedaviye, öğleden sonra buraya yüzmeye getiriyor. Burada Gamze gibi 30'a yakın sporcumuz var. Hedefimiz sporcularımızı milli takım seviyesine kadar getirip sonrasında milli takım antrenörlerimize teslim etmek." diye konuştu.

Sürmene Gençlik ve Spor İlçe Müdür Kağan Seymen de havuzda 30'a yakın özel sporcunun eğitim gördüğünü belirterek, "Özel sporcularımızla ilgilenen 2 antrenörümüz var. 4 ilçeye hitap ediyoruz. Sporcumuz buraya anne babasının kucağında, tekerlekli sandalyeyle geliyordu. Şu anda kendisi yürüyerek gelebiliyor. Bizim için çok gurur verici bir olay. Aile inanılmaz gayret sarf etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serebral Palsili Genç Kız Yüzmeyle Yürüme Yetisini Kazandı - Son Dakika

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