Şerefiye Sarnıcı'nda "Derinden Gelen Sesler" Konserleri

12.05.2026 09:19  Güncelleme: 10:38
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konser serisine ev sahipliği yapıyor. 15 Mayıs'ta başlayacak programda Kyriakos Kalaitzidis, 16 Mayıs'ta Kadıköy Flute Ensemble, 17 Mayıs'ta ise Barok/Klasik Gitar Dinletisi ile Murat Akça yer alacak. Konserlere müze giriş biletiyle katılım sağlanabilecek.

1600 yıllık tarihiyle görenleri büyüleyen Şerefiye Sarnıcı'nın mistik ambiyansı, "Derinden Gelen Sesler" konser serisiyle müzikle buluşuyor. Yerin altındaki bu etkileyici yapı, doğal akustiği ve büyüleyici atmosferiyle üç güne yayılan program boyunca farklı müzikal yorumlara ev sahipliği yapıyor.

Seri, 15 Mayıs 2026 Cuma günü Kyriakos Kalaitzidis'in performansıyla başlıyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Kadıköy Flute Ensemble, çok sesli bir müzikal deneyim sunarken; 17 Mayıs 2026 Pazar günü Murat Akça, Barok/ Klasik Gitar Dinletisi ile programı tamamlıyor.

"Derinden Gelen Sesler" konser serisi, farklı müzik geleneklerini aynı atmosfer içinde buluşturarak dinleyiciyi mekanla kurulan güçlü bir deneyime davet ediyor. Tarihin katmanlarını bugünün sesleriyle bir araya getiren bu özel seçki, müziği mekanla birlikte var olan bir deneyim olarak ele alıyor. Şerefiye Sarnıcı'nın özgün atmosferi, müziği mimariyle iç içe geçen çok katmanlı bir deneyime dönüştürüyor."

ETKİNLİK PROGRAMI

15 Mayıs 2026 Cuma – 20.30 | Kyriakos Kalaitzidis (Konuk Sanatçı Derya Türkan)

16 Mayıs 2026, Cumartesi– 20.30 | Kadıköy Flute Ensemble

17 Mayıs 2026, Pazar– 15.00 | Murat Akça

Kyriakos Kalaitzidis hakkında:

Udun derin ve zamansız sesiyle Doğu Akdeniz'in zengin müzik mirasını bugüne taşıyan Kyriakos Kalaitzidis; besteci, icracı ve araştırmacı kimliğiyle makam müziğinin en saygın isimlerinden biridir. "En Chordais" topluluğunun kurucularından olan sanatçı, Bizans sonrası müzik geleneğini uluslararası sahnelere taşırken Berlin'den New York'a, Paris'ten İstanbul'a uzanan prestijli salonlarda dinleyiciyle buluştu. Akademik çalışmaları, ödüllü albümleri ve 2000'i aşkın konser deneyimiyle müziği bir köprüye dönüştüren Kalaitzidis, geçmiş ile bugün arasında etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.

Kadıköy Flute Ensemble hakkında:

Bu sene sanattaki 10'uncu yılını kutlayan Kadıköy Flüt Ensemble,  çok sesli flüt müziğinin büyülü dünyasını  Şerefiye sahnesine taşıyor. Modern düzenlemelerden sürpriz repertuvara uzanan özel konser programıyla dinleyicilere benzersiz bir akşam sunmaya hazırlanıyor. Şefleri aynı zamanda grup kururucuları  Şimal Kılıç  önderliğinde Piccolo, alto ve bas flütlerin zengin tınılarının bir araya geldiği bu özel performansla; ritim, melodi ve çok seslilik aynı sahnede buluşacak.

Murat Akça hakkında:

Müziğe küçük yaşlarda gitarla başlayan Murat Akça; Türk müziği ve caz üzerine gerçekleştirdiği temel çalışmaların ardından Batı klasik müziği ve klasik gitar repertuvarına yöneldi. Trakya Devlet Konservatuvarı Gitar Ana Sanat Dalı'nda lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında pek çok değerli akademisyenin ustalık sınıflarına (masterclass) katıldı. Akça, günümüzde kendisine ait çok sesli Türk müziği gitar düzenlemeleri ve evrensel klasik gitar eserlerinden oluşan zengin repertuvarıyla konser kariyerini sürdürmektedir.

Kaynak: ANKA

