Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım hakkında ifade verdi

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar ve ihbarlar sonucu başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne ifadeye vermeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serenay Sarıkaya gibi bazı ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"Çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ünlü oyuncuların menajerliğini yapan, ID İletişimin kurucusu Barım'ın, "sektörde tekelleşmeye neden olduğu, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı, rekabet kurallarını ihlal ettiği" öne sürülmüştü.