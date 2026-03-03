Sergei Tchoban'ın Sergisi Açıldı - Son Dakika
03.03.2026 21:40
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Tchoban'ın 'Zaman Katmanları Arasında' sergisi açıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, 30. yıl etkinlikleri kapsamında, çağdaş mimarlığın önde gelen isimlerinden Sergei Tchoban'ın "Zaman Katmanları Arasında" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde açılan serginin açılışında konuşma yapan sanatçı Tchoban, çalışmalarında yoğun şehir dokusu ile heykelsi mimari objeler arasında bir karşıtlık kurmaya çalıştığını belirterek, "Şehir dokusunu seviyorum. Ama aynı zamanda onunla kontrast oluşturan yapılar üretmeyi de seviyorum. Çünkü çağdaş mimarlığın dili zaten böyle bir karşıtlık içeriyor." ifadesini kullandı.

Tchoban, mimarlığın geçmişle kurduğu bağın mimari üretim açısından belirleyici olduğu yorumunu yaparak, "Bir kent her otuz yılda tamamen değişirse o kentin geçmişini ve zamanla kendi tarihimizi unuturuz. Farklı dönemlere ait katmanların bir arada kalması, kentin tarihini anlamamıza ve geleceğe aktarmamıza yardımcı olur." görüşünü paylaştı.

Eserlerinde kullandığı tekniğe ve malzemelere dair de Tchoban, şunları kaydetti:

"Ben 18. yüzyıl ustalarının çizim geleneğiyle ilişki kuruyorum. Sulu boya ve sepya mürekkep kullanarak çağdaş mimarileri çizdiğimde, eski ile yeni arasında ilginç bir karşıtlık ortaya çıkıyor. 18. yüzyıldan biri zaman içinde bir saatliğine günümüze gelse ve bizim inşa ettiklerimizi çizse, ortaya nasıl bir sonuç çıkardı? Çizimlerimi bu düşünceden yola çıkarak yapıyorum."

Daha önce Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali 2025 kapsamında sergilenen seçki, sanatçının mimari düşünme sürecinde önemli bir yer tutan çizimlerinin yanı sıra farklı kentlerde hayata geçirilmiş projelerin fotoğraflarını da içeriyor.

Sergide, 18. yüzyıl mimarlık düşüncesinin önemli isimlerinden Giovanni Battista Piranesi'ye ait üç özgün gravür de yer alıyor.

"Sergei Tchoban: Zaman Katmanları Arasında" sergisi, 28 Mart'a kadar santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek."

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

