Şerif, Körfez Ülkeleriyle Gerilim Değerlendirdi - Son Dakika
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Şerif, Körfez Ülkeleriyle Gerilim Değerlendirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'la tırmanan gerilimi Körfez büyükelçileriyle görüştü.

02.05.2025 21:46
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'daki Körfez ülkelerinin büyükelçileriyle görüşerek, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilimi değerlendirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şerif, Suudi Arabistan'ın İslamabad Büyükelçisi Nawaf bin Saeed Al-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslamabad Büyükelçisi Hamad Obaid Ibrahim Salem Al-Zaabi, Kuveyt'in İslamabad Büyükelçisi Nasser Abdulrahman Jasser ile Güney Asya'daki son gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde yaşanan saldırıya ilişkin Şerif, Pakistan'ın her türlü terör eylemini kınadığını belirtti.

Şerif, İslamabad yönetiminin Pahalgam saldırısıyla bir bağlantısı olduğunu ileri süren Hindistan'ın suçlamalarını reddettiklerini kaydetti.

Pakistan hükümetinin Güney Asya'da istikrarın ve barışın sağlanmasından yana olduğunu aktaran Şerif, bölgedeki gerilimin yatıştırılması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

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