Şerif ve Pezeşkiyan'dan İkili İlişkiler Vurgusu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Pezeşkiyan ile bir araya geldiğini bildirdi.

Pezeşkiyan ile ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Şerif, Pakistan'ın itidal, diyalog ve sürdürülebilir diplomasi yoluyla barışın sağlanmasına yönelik "samimi bağlılığını" yinelediğini aktardı.

Şerif, İran ve ABD arasında Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da sağlanan savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakatın, bölgede kalıcı barışın sağlanması için "en uygulanabilir yol" olduğunu vurguladı.

Pakistan ile İran arasında ortak tarih, kültür ve inanca dayanan köklü ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiklerinin altını çizen Şerif, iki ülke arasında tüm alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarına işaret etti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.