Şerif ve Sisi, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesinde Gazze'deki "endişe verici" durumu konuştu.

Şerif ve Sisi, telefon görüşmelerinde, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'deki "endişe verici" durum başta olmak üzere, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Liderler, uluslararası toplumu kuşatma altındaki bölge halkına "çok ihtiyaç duyulan" insani yardımın "tutarlı ve zamanında" ulaştırılmasını sağlamaya çağırırken Şerif, haziranda New York'ta düzenlenecek iki devletli çözüm konulu Birleşmiş Milletler (BM) konferansının anlamlı sonuçlar vermesini umduğunu ifade etti.

İki lider ayrıca Pakistan ve Hindistan arasındaki son askeri gerginliğin ardından Güney Asya'da yaşanan gelişmeleri de ele alırken Şerif, Pakistan'ın "bölgesel barış adına" Hindistan ile ateşkesi sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Şerif, Pakistan ve Hindistan arasında su paylaşım anlaşması olan ve Hindistan tarafından askıya alınan İndus Suları Anlaşması'nın önemine dikkati çekti.

Sisi, Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladığını belirterek ve Mısır'ın Pakistan ile her alanda daha güçlü bağlar kurmak istediğini bir kez daha teyit etti.

Sisi ayrıca, Gazze'ye insani yardım gönderdiği için Pakistan'a takdirlerini sundu.