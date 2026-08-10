Şerife'nin Sporla Değişen Hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şerife'nin Sporla Değişen Hayatı

Şerife\'nin Sporla Değişen Hayatı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayrık omurga hastası Şerife Tümer, spor sayesinde hayatında büyük değişim yaşadı ve 3 aylık hamile.

ANKARA'da doğuştan ayrık omurga (Spina Bifida) hastası olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Şerife Tümer Şencan'ın (36) hayatı, 25 yaşında tanıştığı sporla değişti. Şencan, 11 yılda okçuluk, atıcılık, tekerlekli sandalye tenisi ve para karate branşlarında madalyalar kazandı. Şencan, şimdi 3 aylık hamile olmasına rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

Ayrık omurga rahatsızlığı ile dünyaya gelen Şerife Tümer Şencan, liseyi özel öğrencilerin eğitim gördüğü yatılı okulda tamamladı. Tümer, üniversitede açık öğretimden tıbbi sekreterlik ve çocuk gelişimi bölümlerini bitirdi. Şencan, lise ve üniversite eğitimi sonrası 2015 yılında 25 yaşında sporla tanıştı. Şencan, para okçulukta başarısıyla dikkat çekti ve ilk yarışmasında Türkiye 4'üncüsü oldu. Şencan, daha sonra para tüfek atıcılığına yöneldi. Ardından daha hareketli bir branş arayışına giren Şencan, tekerlekli sandalye kort tenisine başladı ve takım olarak katıldıkları turnuvada Türkiye 2'nciliği elde etti. Bir süre sonra yeniden atıcılığa dönen Şencan, son olarak para karate ile tanıştı. Yaklaşık 2 yıldır para karate sporu ile ilgilenen Şencan, atıcılık şampiyonası sırasında tanıştığı ve paraşüt kazası sonrası gazi olan Uzman Çavuş Onur Şencan ile hayatını birleştirdi. Şimdi anne olmaya hazırlanan ve 3 aylık hamile olan Şencan, doğumdan sonra da sporu bırakmayacağını, antrenmanlara devam edeceğini söyledi.

'HAYATIMDA AKSİYON İSTEDİM'

Şerife Tümer Şencan, okçuluğa çok istekli başladığını söyleyerek, "Sonrasında birtakım olaylardan sonra bırakmak zorunda kaldım. Atıcılık bana okçuluktan sonra çok durağan bir spor branşı olarak geldi. Sonra tekerlekli sandalyede kort tenisinin daha hareketli bir branş olduğunu düşündüm. Arkadaşlarım var kort tenisi oynayan. Hocayla iletişime geçtim. Sporda en heyecan verici şu ana kadar kort tenisiydi. Sonrasında tekrar atıcılığa geçtim. Yine durağan bir spordu. Tekrar bir hareket, bir aksiyon istedim hayatımda ve para karate hayatıma girmiş oldu" diye konuştu.

'DAHA DA SOSYALLEŞTİM'

Sporun hayatında önemli bir değişim oluşturduğunu anlatan Şencan, "Zaten sosyal bir insandım. Daha da sosyalleştim. Daha da çevrem büyüdü, genişledi. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Daha enerjik, daha zinde hissediyorum. ve ben herkese de söylüyorum; engelli, engelsiz herkesin hayatında bir spor olmalı. Annem çok destekçiydi. En büyük destekçim annemdi. Sonrasında eşim zaten çok istedi güzel yerlere gelmemi. Hatta Türkiye 2'nciliğinde gözyaşlarıyla beni karşılamıştı. Para karatenin diğer branşlar gibi benim hayatıma büyük dokunuş yapacağını düşünüyorum. Şu anda daha çok teknik antrenmanlar yapıyorum. Temel teknik çalışmalarından sonra kata branşına yönelmeyi istiyorum. Ülkemizi de yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Mersin'de atıcılık şampiyonası sırasında eşiyle tanıştığını söyleyen Şencan, "Şimdi çocuğumuz olacak. Onun da benim gibi, babası gibi sporcu olmasını çok istiyorum. Herhangi bir spor branşıyla ilgilenmesini çok istiyorum. Doğumdan sonra, birkaç ay sonra onunla birlikte antrenmanlara devam edeceğiz." dedi.

'ŞERİFE BİZE İLHAM OLUYOR'

Şencan'ın antrenörlüğünü yapan 3'üncü kademe karate antrenörü Esra Özkan da, "Hem hamileliğini hem sporunu aynı anda yürüterek gerçekten bizlere de çok büyük bir ilham oluyor. Para karatede sporcuların fiziksel durumlarına göre çalışma yöntemlerini planlıyoruz. Ben engel görmüyorum. Sadece ne yapabiliyorsak, elimizdeki malzemelerle nasıl bir ürün ortaya koyabiliyorsak bizim için o. Zaten spor dediğimiz zaman biz hep yürüyen, ellerini kollarını rahat hareket ettirebilen bireylere yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şerife'nin Sporla Değişen Hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı

17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:28:20. #7.13#
SON DAKİKA: Şerife'nin Sporla Değişen Hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.