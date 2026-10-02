Serik Atıksu Arıtma Tesisi\'nin günlük kapasitesi 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İller Bankası iş birliğiyle Serik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artırımı ve altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 750 milyon TL'lik yatırımla tesisin günlük arıtma kapasitesi 90 bin metreküpten 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından "Antalya İli Serik İlçesi Kadriye-Belek Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme İşbirliği Protokolü" kapsamında yürütülen yatırım, İller Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen krediyle gerçekleştiriliyor. Kapasite artışı, ileri arıtma teknolojileri, yeni terfi istasyonları ve yaklaşık 15 kilometrelik atıksu hattını kapsayan proje ile Serik'in artan nüfusu ve bölgedeki turizm hareketliliğine bağlı altyapı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ARITMA KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Proje ile tesisin günlük 90 bin metreküp olan arıtma kapasitesi 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak. Yatırım kapsamında tesise iki yeni son çöktürme havuzu, toplam 175 bin 200 metreküp/gün kapasiteli 5 adet mikro-disk filtre ve kanal tipi UV dezenfeksiyon ünitesi kazandırılacak. İleri arıtma uygulamalarıyla birlikte arıtılmış suyun kalitesi yükseltilerek, tarımsal sulamada değerlendirilebilecek niteliğe ulaştırılacak.

15 KİLOMETRELİK YENİ ATIKSU HATTI

Yatırım yalnızca arıtma tesisinin kapasite artışını değil, Serik'in altyapı sisteminin geliştirilmesini de kapsıyor. Proje kapsamında üç yeni atıksu terfi istasyonu inşa edilecek ve çeşitli çaplarda yaklaşık 15 kilometrelik atıksu hattı yapılacak. Yeni hatlarla Yukarı Kocayatak TOKİ Konutları ile Çandır Mahallesi'nin atıksularının Serik Atıksu Arıtma Tesisi'ne taşınması sağlanacak.