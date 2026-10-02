Serik Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük kapasitesi 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serik Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük kapasitesi 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serik Atıksu Arıtma Tesisi\'nin günlük kapasitesi 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT, Serik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaklaşık 750 milyon TL'lik kapasite artırımı ve altyapı yatırımı yürütüyor. Yatırımla tesisin günlük kapasitesi 90 bin metreküpten 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak, Serik'in artan nüfus ve turizm kaynaklı altyapı ihtiyacı karşılanacak.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İller Bankası iş birliğiyle Serik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artırımı ve altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 750 milyon TL'lik yatırımla tesisin günlük arıtma kapasitesi 90 bin metreküpten 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından "Antalya İli Serik İlçesi Kadriye-Belek Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme İşbirliği Protokolü" kapsamında yürütülen yatırım, İller Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen krediyle gerçekleştiriliyor. Kapasite artışı, ileri arıtma teknolojileri, yeni terfi istasyonları ve yaklaşık 15 kilometrelik atıksu hattını kapsayan proje ile Serik'in artan nüfusu ve bölgedeki turizm hareketliliğine bağlı altyapı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ARITMA KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Proje ile tesisin günlük 90 bin metreküp olan arıtma kapasitesi 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak. Yatırım kapsamında tesise iki yeni son çöktürme havuzu, toplam 175 bin 200 metreküp/gün kapasiteli 5 adet mikro-disk filtre ve kanal tipi UV dezenfeksiyon ünitesi kazandırılacak. İleri arıtma uygulamalarıyla birlikte arıtılmış suyun kalitesi yükseltilerek, tarımsal sulamada değerlendirilebilecek niteliğe ulaştırılacak.

15 KİLOMETRELİK YENİ ATIKSU HATTI

Yatırım yalnızca arıtma tesisinin kapasite artışını değil, Serik'in altyapı sisteminin geliştirilmesini de kapsıyor. Proje kapsamında üç yeni atıksu terfi istasyonu inşa edilecek ve çeşitli çaplarda yaklaşık 15 kilometrelik atıksu hattı yapılacak. Yeni hatlarla Yukarı Kocayatak TOKİ Konutları ile Çandır Mahallesi'nin atıksularının Serik Atıksu Arıtma Tesisi'ne taşınması sağlanacak.

Kaynak: ANKA
Antalya Su ve Atıksu İdaresiTurizmGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:39:24. #7.13#
SON DAKİKA: Serik Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük kapasitesi 122 bin 500 metreküpe çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei