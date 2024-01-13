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Serik Kaymakamlığı 2023 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 121 milyon lira destek sağladı - Son Dakika
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Serik Kaymakamlığı 2023 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 121 milyon lira destek sağladı

Serik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet merkezi müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında 7 bin 263 evde kalan 22 bin 785 kişiye yardım edildiği belirtildi. Vakıf tarafından 117 milyon 491 bin 646 lira nakdi yardım yapılırken, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından da evde bakım, SED yardımı ve doğum yardımı gibi destekler verildiği ifade edildi.

Serik Kaymakamlığı 2023 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 121 milyon lira destek sağladı
13.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:48
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???????Serik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet merkezi müdürlüğünce, 2023 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 121 milyon lira destek sağlandığı bildirildi.

Serik Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2023 yılı içerisinde 7 bin 263 evde kalan 22 bin 785 kişiye yardım edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vakfın 2023 yılında 117 milyon 491 bin 646 lira nakdi yardım yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce ise evde bakım hizmetinden yararlanan bin 23 kişiye 46 bin 797 lira, SED yardımından yararlanan bin 26 kişiye 3 milyon 897 bin 240 lira, doğum yardımından yararlanan 639 kişiye 262 bin 520 lira destek verildiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA
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