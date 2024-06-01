Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Filistin İçin Farkındalık Oluşturdu

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde "Filistin bu sene mezun veremedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.
Lisenin konferans salonunda, 2023-2024 yılı mezunları için tören düzenlendi.
Çeşitli gösterilerin yapıldığı törende, 6 kız öğrenci, "Filistin bu sene mezun veremedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankartla sahneye çıktı. Törende Filistin'de yaşanan zulmün en kısa zamanda bitmesi temennisinde bulunuldu.
Öğrencilerin davranışı, salondakiler tarafından alkışlandı.
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