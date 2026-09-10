Serik'te 2 keçi 3 katlı inşaatın çatısında dolaştı, anlar cep telefonuyla görüntülendi
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde 2 keçi, 3 katlı inşaatın çatısına çıkarak bir süre dolaştı. Keçilerin çatıya nasıl çıktığı merak edilirken, bulundukları yerden indirilmeleri için yardım istendiği öğrenildi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 keçinin, 3 katlı inşaatın çatısında dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde 3 katlı inşaatın çatısına çıkan 2 keçi, eski muhtarı Süleyman Çalışkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Keçiler bir süre oval formdaki çatının üzerinde dolaştı. Keçilerin çatıya nasıl çıktığı merak konusu olurken, bulundukları yerden indirilmeleri için yardım istendiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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