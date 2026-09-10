Serik\'te 2 keçi 3 katlı inşaatın çatısında dolaştı, anlar cep telefonuyla görüntülendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 keçinin, 3 katlı inşaatın çatısında dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde 3 katlı inşaatın çatısına çıkan 2 keçi, eski muhtarı Süleyman Çalışkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Keçiler bir süre oval formdaki çatının üzerinde dolaştı. Keçilerin çatıya nasıl çıktığı merak konusu olurken, bulundukları yerden indirilmeleri için yardım istendiği öğrenildi.