Serik'te Bir Kişi Eşine Ait Otomobili Yaktı - Son Dakika
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Serik'te Bir Kişi Eşine Ait Otomobili Yaktı

Serik\'te Bir Kişi Eşine Ait Otomobili Yaktı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olayda, Ahmet B isimli bir kişi, eşine ait otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Ahmet B, polis merkezine giderek teslim oldu ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

29.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:28
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eşine ait otomobili yaktı.

İddiaya göre, Ahmet B, aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B, ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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