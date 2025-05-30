Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
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Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

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Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
30.05.2025 14:49
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Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
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Antalya'nın Serik ilçesinde yağan doluyu sosyal medyada çektiği görüntüyle paylaşan yaban mersini üreticisi Burçak Uysal'ın tüm emekleri boşa gitti. Burçak Uysal, Yanköy Mahallesi'nde yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ürünlerinin ciddi zarar gördüğünü "Felaket yaşıyoruz burada" diyerek, gözyaşlarıyla anlattı.

Serik ilçesinde dün sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağış Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde büyük zarara yol açtı. Yağış nedeniyle bazı seralar tamamen çökerken, çok sayıda aracın camları kırıldı. Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberler büyük zarar gördü. Açık alandaki karpuz tarlaları da doludan etkilendi.

"45 DAKİKA BOYUNCA DOLU YAĞDI"

Yaşanan afetle ilgili açıklama yapan Burçak Uysal, "Dün çok büyük dolu felaketi yaşadık. Normal bir dolunun en fazla 15 dakika sürmesi beklenirken, kamera kayıtlarımız yaklaşık 45 dakika kaydetti. Dünyada bile en son 1985 yılında 85 dakikayla rekor olarak kayıtlara geçmiş. Yaşadığımız felaket de dünyada kayıtlara geçebilecek boyuttaydı. Aralıksız 40-45 dakika sürdü. Arabalarımızın camları patladı, insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı. Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Dolu tüllerimiz çöktü. Meyve inanılmaz zayiat vermiş durumda. Bu sene çiftçi çok şey yaşadı. Don tehlikesi yaşamıştık. Tam en verimli zamandayken böyle bir felaket atlattık. Can kaybı olmadığına şükrediyorum" dedi.

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Diğer yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip ve 10 personel, bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle Yanköy, Eskiyürük, Şatırlı, Töngüşlü, Zırlankaya, Büğüş, Tekke ve Alacami mahallelerinde hasar gördüğü belirlenen alanlarda inceleme yapıldı. Seraların yanı sıra açıktaki meyve ağaçlarının da zarar gördüğü tespit edildi.

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Kaynak: DHA

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