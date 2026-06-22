Serik\'te Elektrik Panosunda Yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaldırımdaki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kaldırımdaki elektrik panosundan duman yükseldi. İş yerlerine yakın alandaki panonun alev alması paniğe neden oldu. Yol kenarında park halindeki araçların sürücüleri de kısa süreli telaş yaşadı. Sürücüler alevden zarar görmemesi için araçlarını uzaklaştırmaya çabaladı. Esnaf, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım firması yetkilileri panoda inceleme yaptı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,