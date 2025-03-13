Serik'te Esnaf Kooperatifleri Genel Kurulu Yapıldı

Serik Esnaf, Sanatkarlar ile Serik ve Çevresi Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Mali Genel Kurulları yapıldı.

6. Bölge Esnaf Kredi ve Kefalet Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural, Serik Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada, esnafın kooperatiflerine sahip çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Serik'teki kurulda da katılımın yoğun olduğunu belirten Tural, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Serik ve Çevresi Esnaf, Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın da tüm kooperatif ortaklarını ve katılımcılara teşekkür etti.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran da kooperatifin ana sözleşmesi istikametinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Her iki kredi kefalet kooperatifinin divan başkanlığını Tural yaptı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından her iki kooperatifin denetim raporları, gelir gider tabloları ve bilançoları okunarak kabul edildi. Seçimli kongrelerin de 2027 yılında yapılması kararlaştırıldı.

Tural, Savran ve Gülaydın'a özel işlemeli Türk Bayrağı hediye etti.

Kurula Halkbank Şube Müdürü Esat Zeybek, esnaf oda başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile esnaflar katıldı.