Serik'te Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serik'te Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Serik\'te Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

15.05.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamındaki yürüyüş, Gedik Kavşağı'ndan başladı.

Atatürk Caddesi güzergahında devam eden ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Serik Belediye Başkan Vekili Mehmet Balık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüşün ardından, Serik Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kaymakam Şahin ve beraberindekiler sergiyi gezdi, bir öğrenci hat sanatı ile Cemal Şahin'in ismini yazdığı resmi Kaymakam Şahin'e hediye etti.

Sergi programı, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaymakam Şahin, yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nın başladığını ve 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yürüyüşü bu konulara dikkati çekmek amacıyla yaptıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki yürüyüşümüz ile Aile Yılı'na vurgu yapılan yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Gençlik merkezi tarafından hazırlanan sergimizin açılışını ailelerin de katılımıyla yaptık. Aile Yılı'nda aile değerlerini ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Tüm kurumlar yıl boyunca yapılan etkinliklerde buna vurgu yapıyor."

Şahin, kaymakamlık olarak yürüttükleri "Bağımlı olma, bağlı ol" projesinin de aile ile ilgili vurgular barındırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gençlik Haftası, Yerel Haberler, Etkinlik, Gençlik, antalya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:07:55. #7.13#
SON DAKİKA: Serik'te Gençlik Haftası ve Aile Yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.