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Serik'te Gıda ve Yem Denetimlerinde İşletmelere 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Serik'te Gıda ve Yem Denetimlerinde İşletmelere 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2023 yılında yapılan gıda ve yem denetimlerinde, işletmelere 1 milyon 47 bin 727 lira ceza kesildiği bildirildi. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, denetimlerde 53 işletmeye idari para cezası uygulandığını ve bin 586 adet numune alınarak laboratuvar analizine tabi tutulduğunu açıkladı.

Serik\'te Gıda ve Yem Denetimlerinde İşletmelere 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
02.01.2024 - 11:05,
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Antalya'nın Serik ilçesinde 2023 yılında yapılan gıda ve yem denetimlerinde, işletmelere 1 milyon 47 bin 727 lira ceza kesildiği bildirildi.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede Gıda Güvenliği Bilgi sistemine kayıtlı 691 satış yeri, 448 toplu tüketim yeri, 124 üretim yeri ve 39 adet yem işletmesi bulunduğunu belirtti.

Çömezoğlu, 2023 Yılında 172 yeni işletme kayıt belgesi düzenlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gıda işletmelerine 2 bin 200 kez, yem işletmelerine 42 kez olmak üzere 2 bin 242 denetim gerçekleştirilmiştir. 53 işletmeye 1 milyon 47 bin 727 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kontrol ve denetimlerde 115'i Türk Gıda Kodeksi Tebliğlerine uygunluk ve bin 471 adedi de yaş meyve ve sebzelerde pestisit kontrolü amaçlı bin 586 adet numune alınarak laboratuvar analizine tabi tutulmuştur. Gıda işletmeleri ile ilgili Alo Gıda 174 hattı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan 136 şikayet değerlendirilerek işletmeler denetlenmiştir."

Kaynak: AA
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Antalya, Ceza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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