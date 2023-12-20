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Serik'te huzur uygulaması: 1 çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Serik'te huzur uygulaması: 1 çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye ceza kesildi

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 1300 kişi ve 230 araç sorgulandı. Kontrollerde bir çalıntı araç yakalanırken, 12 sürücüye toplamda 10 bin 347 lira ceza kesildi. Ayrıca 3 iş yerine de 7 bin lira ceza uygulandı.

Serik\'te huzur uygulaması: 1 çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye ceza kesildi
20.12.2023 - 09:51,
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Antalya'nın Serik ilçesinde önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

İlçe merkezi ve D-400 kara yolu başta olmak üzere 14 ayrı noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 1300 kişi ile 230 araç sorgulaması yapıldı. 10 park ve 20 işyerinde de kimlik kontrolleri yapıldı.

Kontrollerde bir çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye 10 bin 347 lira ceza kesildi.

Öte yandan kontrol edilen 3 iş yerine de 7 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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Antalya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te huzur uygulaması: 1 çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serik'te huzur uygulaması: 1 çalıntı araç yakalandı, 12 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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