Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet hırsızlığı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayaburnu Mahallesi'nde kimliği henüz bilinmeyen 2 şüpheli, park halindeki motosikleti alarak kaçtı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin çevreyi kontrol ederken diğerinin park halindeki motosikleti eliyle itmesi ve bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.
Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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