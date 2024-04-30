Serik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Serik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Serik\'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Mustafa Uysal idaresindeki motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı ve Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

30.04.2024 12:54
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Uysal idaresindeki 07 YR 974 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolunda aynı istikamete seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 7107 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Omuzundan yaralanan Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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