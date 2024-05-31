Serik\'te otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orta Mahalle'de otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin motor kaputunu açtıklarında içeriden kedi sesi geldiğini duyan ekipler, özel aparatlarla çalışma yaparak, kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.
Bir kadın da kurtarılan yavru kediye mama verdi.
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