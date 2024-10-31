Serik ilçesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirildi.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslarla ilgili yapılan çalışmada, 7 ev 2 işyerinde arama yapıldı.
Aramalarda, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 218 fişek ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişiye, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?