Serik\'te Ruhsatsız Av Tüfekleri Ele Geçirildi

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Serik ilçesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslarla ilgili yapılan çalışmada, 7 ev 2 işyerinde arama yapıldı.

Aramalarda, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 218 fişek ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişiye, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.