Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 8 av tüfeği, 100 av tüfeği fişeği, 6 şarjör, 1 kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?