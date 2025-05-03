Serik\'te Ruhsatsız Silah Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve av tüfeğinin bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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