Serik\'te sağanak toprak kaymasına neden oldu, istinat duvarının bir bölümü çöktü

Serik'te sağanak toprak kaymasına neden oldu, istinat duvarının bir bölümü çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Merkez Mahallesi 2160 Sokak'taki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle istinat duvarının bir bölümü çöktü ve alanda biriken yağmur suları vidanjör yardımıyla tahliye edildi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle bir inşaat alanındaki istinat duvarı kısmen çöktü.
Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Merkez Mahallesi 2160 Sokak'ta bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının etkisiyle alandaki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Sağanak nedeniyle inşaat alanında biriken yağmur suları ise vidanjör yardımıyla tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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