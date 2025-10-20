Serik\'te Silahlı Kavga: İki Ölü

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir gayrimenkul ofisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi 45. Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında gayrimenkul ofisinde silahlı kavga çıktı. Taraflar birbirine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Koç ve Alper Al'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kavgada kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. İş yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı. Ahmet Koç ve Alper Al'ın cenazeleri ise morga götürüldü.