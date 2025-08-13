Serik'te Tarım Arazisinde Yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
