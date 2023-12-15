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Serik'te trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Serik'te trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde 11 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden genç ile birlikte aynı motosiklette bulunan diğer kişi de ağır yaralandı.

Serik\'te trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
15.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:26
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Antalya'nın Serik ilçesinde 11 gün önce yaşanan trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Reşit Altunçay'ın (19) kullandığı 07 BKK 251 plakalı motosiklet, 4 Aralık'ta Akçaalan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpışıp devrilmişti.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Altunçay, 34 KL 1408 plakalı kamyon altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Altunçay ile aynı motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan Bahadır Demirdelen (20), tedavi altına alındığı Serik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Demirdelen'in cenazesinin, defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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