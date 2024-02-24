Serik'te traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Serik'te traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Serik\'te traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde yaşanan kazada, Sabri Ergin (75) idaresindeki traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

24.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Karataş Mahallesi'nde yaşayan Sabri Ergin (75) idaresindeki 07 YF 817 plakalı traktör, bahçede temizlik yapılırken 5 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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