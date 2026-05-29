Serik'te Yangın: Ahmet Bayar'ın Ailesine Ait Ağılda Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serik'te Yangın: Ahmet Bayar'ın Ailesine Ait Ağılda Çıktı

Serik\'te Yangın: Ahmet Bayar\'ın Ailesine Ait Ağılda Çıktı
29.05.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te boş ağılda çıkan yangın, silahlı cinayet şüphelisi Ahmet Bayar'ın ailesine ait olduğu belirlendi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, boş ağılda çıkan yangını itfaiyeciler söndürdü. Yanan ağılın, yol verme tartışmasında 3 kişiyi tabancayla öldüren Ahmet Bayar'ın (25) ailesine ait olduğu belirlendi.

Kökez Mahallesi Üründü yolundaki boş ağılda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, alevlerden zarar gören boş ağıl kullanılamaz hale geldi. İncelemede, ağılın, 17 Mayıs'ta ilçedeki 'yol verme' tartışmasında Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Bayar'ın ailesine ait olduğu ortaya çıktı. Kiraladıkları ağılda 15 yıldır hayvancılık yapan Bayar ailesinin ise olayın ardından ilçeden taşındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Yangın: Ahmet Bayar'ın Ailesine Ait Ağılda Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:25:53. #7.12#
SON DAKİKA: Serik'te Yangın: Ahmet Bayar'ın Ailesine Ait Ağılda Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.